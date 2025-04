TRATAMENTO

Gilberto Gil fala sobre possível ida de Preta Gil aos EUA para tratar câncer: 'Não está definido'

Cantor comenta luta da filha contra o câncer colorretal e revela que decisão sobre tratamento experimental ainda está em aberto

Transferida do Rio de Janeiro para São Paulo no início deste mês por meio de uma UTI aérea, Preta Gil já enfrentou uma cirurgia de alta complexidade em dezembro do ano passado, com duração de 21 horas, para remoção dos tumores. Agora, a família se mantém unida na esperança de novos caminhos no tratamento, enquanto recebe o apoio constante de fãs e amigos.>