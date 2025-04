DESABAFO NAS REDES

Eliezer rebate críticas após polêmica do Legendários: 'Não deboche da minha fé'

Ex-BBB se emociona ao lembrar internação do filho e afirma que sua gratidão está voltada a Deus, não à religião

O influenciador Eliezer , de 35 anos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo sua participação em uma viagem com o grupo cristão Legendários , conhecido por organizar retiros espirituais. Após ser alvo de críticas, o ex-BBB apareceu visivelmente emocionado em vídeos publicados no Instagram e fez um desabafo sobre fé, saúde e gratidão. >

“Fé não se explica, eu não tenho que dar um posicionamento”, afirmou. Segundo ele, a resposta às críticas está representada pela presença do filho, Ravi, que enfrentou sérios problemas de saúde ainda bebê. “O único posicionamento que eu tenho está aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde.”>