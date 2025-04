FÉ E AUTOCONHECIMENTO

O que é o Legendários? Conheça o movimento cristão que tem atraído famosos e viralizado nas redes

Experiência imersiva reúne homens em jornadas de autoconhecimento e fé

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2025 às 11:56

Eliezer, Thiago Nigro, Deive Leonardo e Kaká Diniz Crédito: Reprodução

O retiro Legendários tem despertado a curiosidade de internautas e chamado atenção nas redes sociais por sua estética marcante e a presença de celebridades. Apesar da semelhança no nome e nas cores com o antigo programa de TV apresentado por Marcos Mion, o movimento não tem relação com a atração televisiva: trata-se de uma imersão espiritual cristã voltada exclusivamente para homens. >

Entre os que já participaram do retiro estão nomes conhecidos como Eliezer, ex-BBB; Thiago Nigro, influenciador financeiro; Deive Leonardo, pastor e escritor; e Kaká Diniz, empresário e marido da cantora Simone Mendes.>

O que é o Legendários?

Criado em 2015, na Guatemala, o Legendários é um movimento cristão que propõe o “despertar do herói dentro de cada homem”, segundo o site oficial. A experiência acontece em meio à natureza, durante 72 horas de desconexão digital e intensa reflexão espiritual. “Somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”, afirma um dos lemas do grupo.>

Experiência imersiva é um retiro cristão para homens Crédito: Reprodução/Instagram

O objetivo é promover a transformação de vidas, famílias e comunidades por meio do desenvolvimento da fé, do propósito e da responsabilidade individual dos participantes.>

Mistério e códigos do retiro

Quem passa pelo programa costuma manter silêncio sobre o que acontece durante os três dias de acampamento. Isso se deve à crença de que cada homem vivencia a experiência de maneira única. Apesar dos rumores de “sociedade secreta”, ex-participantes afirmam que não há nada místico ou sobrenatural envolvido.>

O movimento já passou por 13 países e mais de 70 cidades Crédito: Reprodução/Instagram

Dentro do retiro, alguns códigos ajudam a criar a identidade do grupo. O participante recebe um número, sendo o Legendário nº1 reservado a Jesus Cristo. Outro termo comum é “Top”, usado para designar a edição do encontro — por exemplo, “Top 1009” ou “Top 1011”.>

Onde acontece, quanto custa e como participar

O movimento já passou por 13 países e mais de 70 cidades, com mais de 52 mil homens formados desde sua criação. No Brasil, cidades como Curitiba têm sediado edições recentes — duas estão previstas para maio deste ano.>

A participação exige um investimento de R$ 1.490 à vista, com opção de parcelamento em até 10 vezes com acréscimo. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial do movimento.>

Regras e o que levar

O programa é voltado apenas para homens, sejam solteiros ou casados. Quando a edição é exclusiva para solteiros, a informação é destacada no site.>