RECUPERAÇÃO

Luciana Gimenez fala sobre cirurgia de emergência na coluna: 'Nunca senti tanto medo'

Apresentadora revela detalhes da internação após o Carnaval e conta como tem sido o processo de recuperação

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2025 às 10:54

Luciana Gimenez detalha cirurgia Crédito: Reprodução/Record

A apresentadora Luciana Gimenez, 54 anos, falou pela primeira vez sobre a cirurgia de emergência na coluna cervical à qual foi submetida no mês passado. A entrevista foi exibida no último domingo (6), no Domingo Espetacular, da Record. >

Durante a conversa com Carolina Ferraz, Luciana recebeu a equipe da emissora em seu apartamento em São Paulo, onde segue em recuperação. Vinte dias após o procedimento cirúrgico, ela relatou o susto que viveu. “Nunca senti tanto medo na minha vida como no dia da cirurgia”, confessou, ao relembrar o episódio.>

Tudo aconteceu após o intenso ritmo do Carnaval deste ano. A apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, participou dos desfiles em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi madrinha da escola de samba Vai-Vai, curtiu blocos de rua, compareceu ao Sambódromo e ainda marcou presença no Desfile das Campeãs. “Foi maravilhoso e deu tudo certo”, afirmou Luciana, sem imaginar o que viria depois.>

Poucos dias após a folia, ela acordou com dores intensas e dificuldade para mover um dos braços. O diagnóstico foi de hérnia de disco cervical, exigindo uma cirurgia de urgência. “Minha voz está assim rouca porque ainda estou me recuperando da cirurgia. Não estou 100% ainda”, explicou logo no início da entrevista.>