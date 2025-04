BASTIDORES

Diferença de idade entre Marina Ruy Barbosa e pares românticos choca web; 'Só 15 anos!'

Atriz relembra papel em “Império” e internautas resgatam histórico de personagens adultos vividos por ela ainda na adolescência

Nas redes sociais, um vídeo publicado por Marina Ruy Barbosa reacendeu uma discussão delicada sobre a sexualização de atrizes adolescentes na televisão brasileira. No último dia 05, a atriz compartilhou uma cena da novela Império (2014), onde interpretava Maria Ísis, par romântico do Comendador José Alfredo (Alexandre Nero), e escreveu: “eu tinha 18 aninhos”.>

O comentário, que parecia apenas nostálgico, logo se tornou o estopim de uma enxurrada de reações. Usuários do X (antigo Twitter) começaram a resgatar a diferença de idade entre Marina e os atores com quem contracenava em tramas românticas.>

O que muitos internautas classificaram como “bizarro” e “preocupante” ganhou ainda mais força ao relembrarem o caso de Morde e Assopra (2011), onde Marina, aos 15, fazia par com Klebber Toledo, de 25. “Eu não consigo achar isso normal, ainda mais que na época ela fazia par romântico com o Klebber Toledo, que tinha 25 anos, e ela apenas 15. Acho isso nojento”, disparou uma usuária.>

Na novela Amor à Vida (2013), Marina tinha 17 quando interpretou Nicole, uma jovem órfã com câncer em estágio avançado, que vivia um romance com Thales (Ricardo Tozzi), então com 38 anos.>