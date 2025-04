BRIGA FAMILIAR

'Dinheiro nunca foi o que me mobilizou', diz Fióti ao negar crise por R$ 6 milhões com Emicida

Fióti fala sobre briga com o irmão, nega saques indevidos e revela crise antiga entre irmãos

A crise entre os irmãos Emicida e Fióti , fundadores da Laboratório Fantasma, veio à tona após a divulgação de um processo judicial em que o rapper acusa o irmão de movimentar R$ 6 milhões sem sua autorização. Em entrevista ao Fantástico no último domingo (6), Fióti negou qualquer irregularidade e afirmou que todas as transferências seguiram os protocolos internos da empresa. Emicida, por sua vez, não quis gravar entrevista, mas se manifestou por meio de nota. >

Segundo Fióti, o distanciamento entre os dois começou entre 2017 e 2018, apesar de só ter se tornado público em março deste ano, quando Emicida anunciou o fim da parceria profissional. No mesmo dia, Fióti divulgou que iniciaria uma nova fase em sua carreira. A Laboratório Fantasma, criada em 2010, passou por mudanças societárias em 2014, quando Emicida ficou com 90% da empresa e Fióti, com 10%.>

Em nota, Emicida disse que foi surpreendido com o processo, já que ambos negociavam mudanças no modelo de trabalho. Ele afirmou que a Justiça negou os pedidos feitos por Fióti por falta de fundamento. Fióti encerrou a entrevista reforçando seu desejo de reconciliação: “Dinheiro nunca foi o que me mobilizou… o que me move é o que eu quero construir.”>