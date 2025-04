BATALHA NA JUSTIÇA

Documentos desmentem acusação de desvio feita por Emicida contra Fióti, diz site

Extratos comprovariam que rapper recebeu os mesmos valores que irmão com o qual divide sociedade

A acusação de Emicida contra o irmão Fióti que alegou desvio de R$ 6 milhões da empresa LAB Fantasma - fundada pelos dois - parece ter sido desmentida. Documentos divulgados pelo Grupo Metrópole mostram que o rompimento do rapper com o irmão, seu produtor cultural e empresário por 16 anos, não se justifica por movimentações financeiras indevidas como alega Emicida na Justiça. >

Comprovantes exibem Transferências por Pix feitas das contas da LAB Fantasma para o rapper, no valor total de R$ 2 milhões. Os repasses, de R$ 500 mil cada, teriam ocorrido nos dias 7, 13, 18 e 20 de fevereiro. O site também diz que teve acesso a um email, datado de 20 de janeiro deste ano, no qual Fióti comunica previamente a decisão de antecipar a divisão de lucros da empresa, de forma igualitária, entre ambos - sem provas de desvio sem aviso. >

Fióti, então, teria agido de acordo com as cláusulas de um acordo prévio firmado para concretizar a dissolução societária da LAB Fantasma. "Toda deliberação estratégica e movimentações financeiras acima de R$ 100 mil seriam decididas em conjunto e que a transição da sociedade deveria ocorrer de forma consensual, com gestão compartilhada durante o processo”, diz cláusula. >