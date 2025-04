FAMA E RIQUEZA

Veja quem são os famosos bilionários no ranking da Forbes 2025

Revista elencou as 18 celebridades mais ricas do mundo

Elis Freire

Publicado em 3 de abril de 2025 às 18:00

Oprah Winfrey Crédito: Shutterstock

A Forbes divulgou uma lista onde estima que 18 celebridades do mundo unem fama e dinheiro na casa dos 10 dígitos, ou seja, são celebridades bilionárias. Segundo a revista, a maioria obteve seu status de celebridade bilionária na última década, com aumento dos investimentos no seus setores, do esporte à música pop. >

A lista reúne personalidades que se tornaram famosas e depois massivamente ricas, com fortunas de US$ 1,1 bilhão à US$ 5,3 bilhão. Nomes como Donald Trump e Mark Cuban não estão incluídos, já que segundo a publicação eles se tornaram famosos por serem ricos ou através do sucesso de suas empresas. >

Confira a lista de Bilionários do Mundo da Forbes de 2025, em ordem de patrimônio líquido:>

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Crédito: ALAIN JOCARD/AFP

Ator conhecido por seu catálogo de aproximadamente 50 filmes, que engloba papéis icônicos como o “Exterminador do Futuro”, Arnold Schwarzenegger também foi ex-governador da Califórnia. O famoso tem uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (R$ 6,31 bilhões).>

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld Crédito: Shuttertock

Jerry Seinfeld é um comediante famoso por estrelar o programa de sucesso dos anos 90, Seinfeld. O americano continua a ganhar dinheiro com suas turnês de comédia e especiais de TV, com uma fortuna acumula de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,31 bilhões).>

Dick Wolf

Dick Wolf Crédito: Reprodução

Dono da Wolf Entertainment, Dick Wolf ganhou dinheiro a criar franquias famosas como Law & Order e FBI. No ramo a 30 anos, o idoso deve acumular hoje um patrimônio de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,89 bilhões).>

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen Crédito: Reprodução

O cantor Bruce Springsteen colocou o pé próximo a casa do bilhão ao vender seu catálogo de músicas para a Sony por cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,87 bilhões). Com shows turnês e vendas de álbuns, Bruce hoje acumula US$ 1,2 bilhão (R$ 6,89 bilhões).>

LeBron James

LeBron James em ação pelos Lakers Crédito: Los Angeles Lakers/Divulgação

LeBron James foi o primeiro jogador ativo a se tornar bilionário. O atleta faturou através da fama das quadras patrocínio de empresas como Nike e PepsiCo, e acumula participações em clubes esportivos, como o Liverpool, Boston Red Sox e Pittsburgh Penguins. O jogador tem ao todo US$ 1,3 bilhão (R$ 7,46 bilhões).>

Rihanna

Rihanna Crédito: Divulgação

Diva pop, Rihanna ganhou destaque com canções como “Pon de Replay” (2005) e “Umbrella” (2007). Porém, foi com a sua empresa de lingeries Savage X Fenty e sua empresa de cosméticos, Fenty Beauty, que a cantora se tornou bilionária com fortuna de US$ 1,4 bilhão (R$ 8,03 bilhões). >

Tiger Woods

Tiger Woods Crédito: Getty Images

O atleta de golfe Woods se tornou o atleta mais bem pago do mundo durante a década até 2011, quando ele ganhou US$ 75 milhões (R$ 430,5 milhões) apenas naquele ano, segundo estimativas da Forbes. Após investir em imóveis e quadras de golfe, ele juntou um total de US$ 1,4 bilhão (R$ 8,03 bilhões), segundo a Forbes. >

Tyler Perry

Tyler Perry Crédito: Reprodução

Famosa através do teatro Perry onde interpretou “Madea” — uma matriarca negra, Perry construiu sua fortuna através da Tyler Perry Studios, produtora por trás de filmes como A Madea Homecoming de 2022 e The Six Triple Eight de 2024. Foi assim que atriz acumulou US$ 1,4 bilhão (R$ 8,03 bilhões).>

Magic Johnson

Magic Johnson Crédito: Reprodução

Membro do Hall da Fama do basquete, Magic Johnson fez sua fortuna através de investimentos inteligentes pós-carreira, incluindo a compra de participações minoritárias no Los Angeles Dodgers da MLB (com Todd Boehly) e no Washington Commanders da NFL (com Justin Harris). A fortuna do ex-atletas é avaliada em US$ 1,5 bilhão (R$ 8,61 bilhões).>

Taylor Swift

Taylor Swift Crédito: Redes sociais

A estrela pop se tornou bilionária em 2023, após ganhar cerca de US$ 190 milhões (R$ 1,09 bilhão) após impostos, apenas na primeira etapa de sua famosa Eras Tour. O restante de sua fortuna se baseia no valor de seu catálogo de músicas, além de royalties de música e turnês adicionais. Um fenômeno da música pop, Taylor Swift acumula US$ 1,6 bilhão (R$ 9,20 bilhões).>

Peter Jackson

Peter Jackson Crédito: Reprodução

Os estimados filmes “Senhor dos Anéis” de Jackson lhe renderam US$ 10 milhões (R$ 57,4 milhões) cada, adiantados. Mas foi com a sua empresa de efeitos visuais, Weta Digital que Peter Jackson se tornou bilionário com patrimônio estimado em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,79 bilhões). >

Kim Kardashian

Kim kardashian Crédito: divulgação

Kardashian ganhou destaque através de reality shows, mas alcançou a estratosfera bilionária graças à sua linha de roupas modeladoras Skims além de publicidade na moda e maquiagem. Hoje, a famosa detém US$ 1,7 bilhão (R$ 9,79 bilhões).>

Jay-Z

Jay-Z Crédito: Shutterstock

O rapper Jay-Z lucrou através das músicas mas também de sua marca de champanhe Armand de Brignac e sua marca de conhaque D’Usse. Hoje, o marido de Rihanna tem uma fortuna de US$ 2,5 bilhões (R$ 14,35 bilhões).>

Vincent McMahon

Vincent McMahon Crédito: Reprodução / Forbes

McMahon começou como locutor de TV da empresa de luta livre de seu pai, a então WWF, que se tornou WWE. Ele comprou a empresa que se tornou uma gigante mundial, por isso,hoje o famoso detém um patrimônio de US$ 3 bilhões (R$ 17,22 bilhões).>

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey Crédito: Shutterstock

Grande comunicadora, Oprah ganhou destaque como apresentadora do The Oprah Winfrey Show, que foi ao ar de 1986 a 2011. Seus ganhos como apresentadora, atriz e produtora a tornaram a primeira mulher negra bilionária, em 2003. Hoje, o fenômeno da TV tem um patrimônio líquido de US$ 3 bilhões (R$ 17,22 bilhões).>

Michael Jordan

Michael B. Jordan Crédito: Divulgação

A lenda da NBA se tornou o primeiro atleta bilionário da história. principalmente atra´ves de parcerias com a jike. o jogador se tornou bilionário com uma fortuna de US$ 3,5 bilhões (R$ 20,1 bilhões)>

George Lucas

Lucas criou Star Wars, uma franquia que ainda está forte quase 50 anos após a estreia de seu primeiro filme. Com a veda da propriedade intelectual de Star Wars em 2012 ele se tornou bilionário. US$ 5,1 bilhões (R$ 29,27 bilhões) é o seu patrimônio estimado.>

Steven Spielberg

Steven Spielberg Crédito: Reprodução