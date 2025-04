MOMENTO ICÔNICO

Descubra como será a chegada de Odete Roitman no remake de Vale Tudo

Trama estreou na TV Globo na última segunda-feira (31)

Elis Freire

Publicado em 3 de abril de 2025 às 16:15

Odete Roitman interpretada por Beatriz Segall na original é vivida por Débora Bloch no remake Crédito: Reprodução / Globo

A icônica vilã Odete Roitman ainda vai levar um tempo para aparecer no remake de Vale Tudo, que estreou na última segunda-feira (31) na TV Globo. Interpretada por Débora Bloch, Odete vai repetir sua entrada icônica, assim como aconteceu na novela original. >

Na nova versão, a personagem deve entrar em cena no capítulo 24, previsto para ir ao ar no dia 26 de abril, segundo informações da Globo. No episódio em que a vilã vai dar as caras, todos os personagens estarão nervosos com a sua chegada. Seu ex-marido Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai congelar ao receber uma ligação de Roitman, já Heleninha (Paolla Oliveira) ficará apreensiva com a iminente chegada da mãe.>

Odete Roitman fará sua primeira aparição nas telinhas falando ao celular em seu apartamento em Paris, em cena de close que marcou a versão original. Neste momento que a vilã vai anunciar sua volta ao Brasil. >

“Não, Celina. Obrigada, meu bem. Eu estou viajando acompanhada. A elegância pede um mínimo de privacidade… Mas eu já pedi para reservarem a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí do Brasil. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, não? Ainda não sei qual vai ser, mas devo ficar no melhorzinho que tem. Pra evitar ter brasileiros de outros estados passando na porta do meu quarto, que isso é um horror total. Essa gente viaja até com criança, às vezes! É uma loucura! Sem falar que, quanto menos eu ouvir falar português, melhor! Segunda feira, nove e meia, eu estou aí!”, anunciará a megera ao telefone.>

Mas, será no capítulo seguinte, no número 25, que Odete surgirá na sua antiga casa para a surpresa de todos. “Eu estou aqui, Eugênio. Podem se acalmar, que Odete Roitman já chegou!”, entoará a vilã.>

O remake de Vale Tudo é escrito por Manuela Dias, com a colaboração de Claudia Gomes, Pedro Barros, Aline Maia, Márcio Haiduck, Sérgio Marques e Luciana Pessanha.>

Sinopse de Vale Tudo

“Vale Tudo” inicia acompanhando Raquel, personagem de Taís Araújo que é guia de turismo em Foz do Iguaçu e sua Maria de Fátima (Bella Campos). Com aversão a pobreza e buscando ascender socialmente, Maria de Fátima vende a casa da família sem ninguém saber e vai construir a vida no Rio de Janeiro. A mãe, então, vai atrás da filha e passa a vender sanduíches na praia para ganhar a vida.>

Incentivada pelo desonesto César (Cauã Reymond), a personagem de Bella Campos decide seduzir o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão), filho de Odete Roitman (Debora Bloch).>