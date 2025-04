MOMENTO DELICADO

Linn da Quebrada se pronuncia após internação para tratar abuso de substâncias: 'Emocionada'

Cantora foi internada em clínica de reabilitação e precisou pausar carreira

A cantora Linn da Quebrada falou com os seguidores nesta quarta-feira (2) após a confirmação de sua internação em clínica de reabilitação para tratar de abuso de substâncias e depressão . Sem mostrar o rosto, a ex-BBB fez um vídeo nos Stories onde agradeceu o carinho dos fãs durante o momento delicado de tratamento. >

"Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que eu tô extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e com a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim pelas mensagens e nos comentários", iniciou a atriz e cantora.>

"Para quem assistiu ao filme e para quem ainda não assistiu, fica essa dica aqui também [o livro'. Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação, então me contem, contem o que estão achando e eu estou louca para ver, então me deem esse spoiler. Um beijo!", completou Linn, divulgando o filme em cartaz nos cinemas do país.>