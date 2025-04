REGISTROS INÉDITOS

Angelina Jolie no Brasil? Fotografias da atriz em aldeia indígena circulam nas redes

Registros de atriz de Hollywood circularam nesta quarta (2) e a famosa apareceu ao lado do cacique Raoni

Angelina Jolie está em terras brasileiras? Fotografias da atriz de Hollywood circularam nesta quarta (2) e levaram fãs à loucura. Nas imagens inéditas, Jolie aparece em uma aldeia indígena no Parque Nacional do Xingu, no Estado do Mato Grosso, e também ao lado do cacique Raoni Metuktire - liderança indígena do povo Caiapó que reside na região. >