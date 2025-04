MESMO DIA DO BISO

Nasce terceira filha de Érico Brás: 'Linda e cheia de luz'

Ísis é filha do ator baiano com Rayane Cunha

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 18:14

Ísis, terceira filha de Érico Brás Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Às 8h30 desta quarta (2), no Hospital São Luiz, em São Paulo, Ísis veio ao mundo. A pequena é a terceira filha do baiano Érico Brás com a namorada Rayane Cunha. O casal está junto há 4 anos e já são pais de Yamara, de um ano e meio. >

Ao compartilhar a notícia, a mãe destacou uma curiosidade especial para a família. "Ísis nasceu! 02/04, dia do aniversário do meu avô, que me criou, e do meu pai! É tanta gratidão que estou sentindo à orixá", disse Rayane.>

Érico Brás, que estava no ar recentemente com “Mania de Você”, celebrou a chegada da caçula. "Estamos radiantes com a chegada da nossa pequena Ísis. Ela já trouxe uma luz especial para nossas vidas. Rayane e a bebê estão bem, e estamos ansiosos para iniciar essa nova jornada juntos", comemorou Érico.>

Érico Brás é pai pela terceira vez Crédito: Reprodução / Redes Sociais