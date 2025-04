FUTURA MAMÃE

Mariana Nunes anuncia gravidez solo por FIV: 'Tô desenhando a minha família do meu jeito'

Atriz abriu o coração ao revelar maternidade por Fertilização In Vitro nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 16:29

Mariana Nunes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atriz Mariana Nunes está grávida de três meses! Mariana revelou aos seus seguidores que optou pelo método da fertilização in vitro (FIV) e explicou que será uma mãe-solo. “Tô desenhando a minha família do meu jeito”, afirmou ela em publicação no Instagram nesta segunda (31). >

No anúncio, a artista com trabalho de destaque na série Os Outros (2023) detalhou que essa nova fase foi conquistada após diversas tentativas de engravidar e relatou como tem sido o primeiro trimestre da gestação. A atriz abriu o coração sobre como está se sentindo com a novidade da futura maternidade. >

“Ainda é tudo muito novo e misterioso e acho que, a partir de agora, vai ser assim pra sempre. Tô desenhando a minha família do meu jeito, no tempo do meu possível, com o meu próprio amor adubado por mim. Solo. 44 anos, menopausa, ovodoação, FIV, produção independente”, escreveu Mariana Nunes. >

“Uma trajetória, até então, desconhecida por mim e por muita gente. Vontade, pesquisa, insistência, cansaço, muito hormônio, frustração, tentativas, mais frustração, um positivo, uma solidão absurda, silêncio, medo, depressão… e lá se foi o primeiro trimestre…Graças! Aqui estamos em mais uma nova e desconhecida fase”, detalhou.>