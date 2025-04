VIAGEM SEM CRIANÇAS

VÍDEO: Ivete Sangalo dá resposta irônica a questionamento de seguidora

Cantora comentou nas redes sociais sobre viagem ao peru com marido Daniel Cady

Em viagem no Peru com o marido Daniel Cady, Veveta apareceu nos stories com trajes típicos do país para responder uma caixinha com perguntas feitas pelos seguidores. Respondendo sobre a estadia no país, a cantora recebeu alguns questionamentos desnecessários sobre ter ido sem os filhos ao quais respondeu com bastante bom humor e ironia. >