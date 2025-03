LUA DE MEL

FOTOS: Ivete Sangalo e Daniel Cady curtem viagem romântica em Machu Picchu, no Peru

Casal deixou as crianças no Brasil e decidiu curtir uma segunda lua de mel

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão curtindo uma viagem em Machu Picchu, no Peru. O casal, que está de férias, aproveitou para fazer uma viagem que queria há muito tempo. Como o local tem altitude de 2.430 metros acima do mar, o que pode causar desconforto respiratório, desmaios e mal-estar, eles optaram por viajar sem as crianças.>