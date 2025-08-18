COLUNA BRUNO WENDEL

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é

Jovem seria um parente que aparece nas redes sociais com fuzis

Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00

Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV Crédito: Redes sociais

Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.

Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante Crédito: Redes sociais

A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia.