Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é

Jovem seria um parente que aparece nas redes sociais com fuzis

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00

Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV Crédito: Redes sociais

A velocidade com que um traficante (a) é substituído (a) após sua morte reflete diretamente a estrutura e a lógica das organizações criminosas. E isso não seria diferente com Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’. Ela foi morta a tiros, após confronto entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro no dia 15.

Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.

Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante Crédito: Redes sociais

A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia. 

