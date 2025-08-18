Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00
A velocidade com que um traficante (a) é substituído (a) após sua morte reflete diretamente a estrutura e a lógica das organizações criminosas. E isso não seria diferente com Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’. Ela foi morta a tiros, após confronto entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro no dia 15.
Uma postagem no perfil de rede social de um homem que diz ser parente dá a entender que seguirá os passos da integrante do TCP: “sou irmão dela e vou dar continuidade a tudo dela”.
A publicação teria sido feita pela mesma pessoa que vem postando fotos ostentando fuzis, o mesmo comportamento que ‘Diaba Loira’ tinha, uma forma de provocar os rivais e de desafiar a polícia.
'Diaba Loira'