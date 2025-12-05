Acesse sua conta
Quer viajar para Porto Seguro? Confira onde se hospedar e o que fazer com até R$ 3 mil

Destino é o segundo mais procurado na Bahia para o verão

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Na Bahia, as vagas estão disponíveis em Trancoso, no sul da BA
Trancoso, em Porto Seguro Crédito: J. Balla/Unsplash

Um dos destinos paradisíacos mais cotados no verão brasileiro e o segundo mais procurado na Bahia, Porto Seguro já está se preparando para a alta temporada. Entre 20 de dezembro e o fim do Carnaval, a cidade deve receber 888.530 visitantes, mantendo o alto fluxo de turistas durante esse período do ano. Quem quer conhecer alguns dos distritos mais famosos, como Trancoso e Caraíva, precisa se planejar para garantir uma boa estadia.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Porto Seguro, a gestão municipal já preparou a manutenção de vias e reforçou a conectividade aérea, visto que deve receber 2.076 voos na alta temporada. Além disso, a Operação Verão reforça monitoramentos e ordenamento do trânsito, serviços de informações ao turista no Aeroporto Internacional na sala do CAT e no Portal do Turismo na entrada da cidade.

Porto Seguro

Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história por Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Praia de Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro durante temporada de verão por Divulgação
Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ ) por
Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes por
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Trancoso, em Porto Seguro, é um dos destinos mais procurados no período por Reprodução/Airbnb
Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas  por
Trancoso por Divulgação
Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia por Shutterstock
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Arraial d'Ajuda por Divulgação
1 de 17
Porto Seguro por Divulgação

Entre os principais atrativos do verão, estão a agenda de eventos: Réveillon com festa no dia 31 e dia 1º de janeiro, além de atividades de promoção da cultura e arte na Casa de Câmara e Cadeia na Cidade Histórica. Confira abaixo algumas opções de onde se hospedar, comer e o que fazer gastando até R$ 2 mil:

1 – Arraial D’Ajuda (5 diárias para 2 pessoas) | 26 a 31 de dezembro

Hospedagem: Pousada Oca dos Índios (Booking) por R$ 1.288

Onde comer: Portinha, Baêa Bistrô, Atelier do Bacalhau

Onde comprar o que comer: Mercado Trip Tudo, Supermercado Vially, Cambuí

O que fazer: Eco Parque Arraial d'Ajuda (a partir de R$ 85 por pessoa) | Visitar as praias do Apaga Fogo, do Araçaípe, dos Pescadores, do Mucugê, do Parracho (gratuitas) | Centro Histórico de Arraial d'Ajuda (gratuito) | Rua do Mucugê (gratuito) | Passeio de barco e mergulho no Parque Marinho de Recife de Fora (R$ 330 por pessoa) | Passeio para observação de Baleia Jubarte (a partir de R$ 200 por pessoa)

Total: 2.518

2 – Centro de Porto Seguro (4 diárias para 2 pessoas) | 8 a 12 de janeiro de 2026

Hospedagem: Pousada Cores da Passarela (Booking c/ desconto Genius) por R$ 1.476

Onde comer: Subway, San Diego, Bar Toa-Toa

Onde comprar o que comer: Vipão Supermercados, Supermercados Rondelli, Feirinha de Frutas e Verduras

O que fazer: Passear no Centro Histórico (gratuito) | Praias de Taperapuã, Mutá, (gratuito) | Eco Parque Arraial d'Ajuda (a partir de R$ 85 por pessoa) | Passeio de dia inteiro em Trancoso (a partir de R$ 125 por pessoa) | Passeio de dia inteiro em Arraial D’Ajuda (a partir de R$ 190 por pessoa) | Parque Marinho de Recife de Fora (R$ 110 por pessoa) | Parque Marinho de Coroa Alta (R$ 100 por pessoa) | Reserva Pataxó da Jaqueira (visita guiada a partir de R$ 85 por pessoa)

Total: R$ 2.781

3 – Trancoso (3 diárias para 2 pessoas) | 14 a 17 de janeiro de 2026

Hospedagem: Casa SUKHA Hotel (Booking c/desconto Genius) por R$ 2.151

Onde comer: Maria João, Jr. Bar

Onde comprar o que comer: Cheiro Verde, Preço Bim, Ofertão

O que fazer: Praça do Quadrado (gratuito) | Praia de Trancoso, Praia dos Nativos, Praia dos Coqueiros, Praia do Rio Verde (gratuitas) | Igreja de São João Batista (gratuito) | Passeio de dia inteiro para Caraíva (R$ 40 a passagem de ônibus, incluso ida e volta, por pessoa ou R$ 550 de táxi com espera e ida e volta)

Total: R$ 2.701

