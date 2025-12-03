Acesse sua conta
Salvador terá conexão direta com seis destinos internacionais no verão; saiba quais

Capital baiana terá oferta de 1,6 milhão de assentos em voos nacionais e internacionais até o dia 31 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:39

Aeroporto de Salvador
Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

A partir do dia 15 de dezembro, o Aeroporto de Salvador dará início ao período de maior movimentação anual. Até o dia 31 de janeiro de 2026, há expectativa de crescimento de 14% na oferta total de assentos em relação à temporada passada, com 1,6 milhão de lugares ofertados somando operações domésticas e estrangeiras. Ao total, serão 32 destinos atendidos no Brasil e conexão direta com seis destinos internacionais, dentre eles Paris e Cidade do Panamá.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (3), Julia Orrico, diretora comercial da VINCI Airports no Brasil, destacou que o fluxo de turistas que virão através da malha aérea para Salvador será o maior desde o início da concessão.

“No segmento internacional, o aumento vai ser de 31%. Vamos ter 121 mil assentos internacionais, o que vai aumentar bastante o fluxo de turistas. Os argentinos representam 38% da nossa oferta de assentos e devem continuar sendo um grande mercado, mas com o início da operação da Copa Airlines, no dia 7 de janeiro, haverá uma abertura para uma série de outros países, com possibilidade de haver turistas americanos, mexicanos e canadenses”, afirmou.

Veja os destinos internacionais que terão conexão direta com Salvador

Montevidéu, no Uruguai por Shutterstock
Cidade do Panamá por Imagem: alxprp | Shutterstock
Paris, França por Shutterstock
Buenos Aires, Argentina por Shutterstock
Lisboa, Portugal por Sora Maia
Madrid, Espanha por Divulgação
1 de 6
Montevidéu, no Uruguai por Shutterstock

Para Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e titular da secretaria municipal de Cultura e Turismo, a consolidação da cidade como destino turístico internacional e a ampliação da malha aérea é fruto também dos investimentos em atrativos.

“Temos investido, nos últimos anos, em novos equipamentos, como o Museu Cidade da Música, a Galeria Mercado, a Casa do Carnaval, a Casa das Histórias de Salvador e o Arquivo Público Municipal. Temos investido em cultura, turismo, mobilidade e infraestrutura para uma Salvador mais acolhedora e que se reconhece como capital afro, com a força da ancestralidade e por meio do turismo religioso de matrizes africanas e católico”, enfatizou.

No mercado interno, a oferta de voos cresce 13%, alcançando 1,4 milhão de assentos. Segundo Julia Orrico, as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília deverão ser os locais de origem da maior parte dos turistas que desembarcarão em Salvador na alta estação.

Entre as companhias aéreas, a GOL lidera o crescimento, com aumento de 23% nas operações nacionais e internacionais verão no verão, reflexo da ampliação de frequências para destinos estratégicos, como o Rio de Janeiro (Galeão), que passa de 38 para 58 voos semanais, e São Paulo (Guarulhos), que sobe de 29 para 44 frequências. Além disso, a operação para Porto Seguro passa a ser diária.

Já a Azul cresce 7%, impulsionada pelo aumento de frequências em Congonhas e pelas novas rotas sazonais que ligam Salvador a Ribeirão Preto, Uberlândia e São José do Rio Preto. Assim, a malha doméstica atenderá 27 destinos regulares e cinco sazonais, operados por quatro companhias aéreas.

Em janeiro, a previsão é de 1 milhão de assentos disponíveis, um aumento de 13% em comparação a janeiro de 2025. O dia 2 de janeiro de 2026 marcará o ponto alto da operação, com 36 mil assentos ofertados em um único dia, o que representa 9% a mais do que o pico registrado no ano anterior. Nesse mesmo dia, o aeroporto terá 218 voos previstos, 206 domésticos e 12 internacionais, com média de 95 partidas diárias ao longo da temporada.

O CEO da VINCI Airports no Brasil, Julio Ribas, por sua vez, ressaltou que o crescimento reflete a consolidação de Salvador como referência nacional em conectividade e eficiência operacional. “Estamos vivendo a maior alta temporada desde o início da concessão, com recordes de voos e assentos. Esses números traduzem o potencial do turismo baiano e o trabalho integrado com as companhias aéreas e o trade. Salvador segue conectando pessoas, culturas e oportunidades, fortalecendo a economia e o turismo do nosso estado”, diz.

