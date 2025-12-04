COLUNA FAROL ECONÔMICO

Camaçari é a cidade brasileira mais atrativa para investimentos industriais

São Paulo foi a escolhida em saúde e educação, o Rio de Janeiro no Comércio, Belo Horizonte na construção civil, enquanto a pernambucana Petrolina, vizinha de Juazeiro, destacou-se no agronegócio

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:00

Orgulho baiano

Sede do Polo, Camaçari foi escolhido como a melhor cidade do Brasil para fazer negócios na área da indústria no ranking produzido pela Urban Systems, que foi divulgado durante o Fórum Exame Infraestrutura, em São Paulo. O estudo avalia indicadores de desenvolvimento econômico e infraestrutura para identificar as regiões com maior potencial de atratividade para novos negócios. Ao liderar o segmento industrial, Camaçari se posiciona à frente de grandes polos nacionais, reafirmando sua vocação estratégica no Polo Industrial e na cadeia de suprimentos. Segundo projeções debatidas no evento, o Brasil deve ultrapassar a marca de R$ 300 bilhões investidos em infraestrutura no ano de 2026. De acordo com Roberto Guimarães, diretor de Planejamento e Economia da Abdib, estima-se que R$ 250 bilhões venham da iniciativa privada e R$ 50 bilhões de recursos públicos. Esse fluxo de capital privado tende a buscar praças com ambientes de negócios consolidados e infraestrutura robusta. São Paulo foi a escolhida em saúde e educação, o Rio de Janeiro no Comércio, Belo Horizonte na construção civil, enquanto a pernambucana Petrolina, vizinha de Juazeiro, destacou-se no agronegócio.

Mais espaço

Ainda em Camaçari, a Ford vai ampliar seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia no Cimatec Park, com um novo prédio dedicado à engenharia no primeiro semestre de 2026. Instalada numa área de 6 mil metros quadrados (m²) — a maior ocupada por uma empresa no ecossistema de inovação — o complexo da Ford reúne seis prédios com escritórios e laboratórios de realidade virtual, onde cerca de 80% do tempo dos profissionais é destinado para iniciativas globais de desenvolvimento, inovações em tecnologias semiautônomas, conectividade e soluções para descarbonização. “Essa ampliação reforça o compromisso da Ford em continuar investindo nos talentos brasileiros e nos posiciona como um dos centros de desenvolvimento da empresa mais competentes no mundo”, afirma Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul. O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, que também engloba o hub de ideação em Salvador e o Campo de Provas em Tatuí, no interior de São Paulo, conta com mais de 1.500 especialistas, em sua maioria engenheiros, que são responsáveis pelo desenvolvimento de um terço das funcionalidades presentes nos veículos da empresa em todo o mundo.

Bons lugares

A trinca de boas notícias no Polo Industrial de Camaçari vem da Kordsa e da Tronox, que foram reconhecidas nacionalmente como Lugares Mais Incríveis para Trabalhar em 2025, segundo a FIA Business School, em parceria com o Estadão. A pesquisa avaliou 450 empresas de diferentes segmentos e portes para identificar as melhores práticas de gestão de pessoas no país. A Kordsa conquistou pela quarta vez o 1º lugar entre as empresas de médio porte e foi eleita a “Mais Incrível” no setor de Indústrias Diversas, enquanto a Tronox alcançou o título na categoria Química, Petroquímica e Farmacêutica.

Novos voos

Os aeroportos de Lençóis e Paulo Afonso foram concedidos à iniciativa privada para ampliação, manutenção e exploração durante o leilão da primeira rodada do Programa AmpliAR, no último dia 27, na B3, em São Paulo. Dos 19 aeroportos ofertados, 13 receberam propostas. Guanambi está entre os que não foram arrematados. Os terminais de Paulo Afonso e de Lençóis serão administrados pela Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., vencedora do certame. A expectativa é de que o Programa AmpliAR movimente R$ 1,25 bilhão em investimentos destinados a melhorias estruturais e operacionais, contribuindo para o desenvolvimento da aviação no Nordeste e na Amazônia Legal. O programa integra um pacote federal voltado ao fortalecimento da aviação regional e prevê modernizar até 100 aeroportos nas próximas etapas.

Nova fábrica