ALTA ESTAÇÃO

Saiba quais são os destinos mais procurados pelos turistas na Bahia

Estado deve receber 10 milhões de turistas no verão, estima Setur

Larissa Almeida

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:30

O Farol da Barra ou Farol de Santo Antônio é um dos points do Carnaval Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

O verão na Bahia pede mar, paisagens paradisíacas e entretenimento através de festas e passeios de aventura. Pelo menos, são esses os principais atrativos dos destinos mais procurados pelos turistas no estado. De acordo com a estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a alta temporada deverá contar com 10 milhões de visitantes e movimentar uma receita de aproximadamente R$ 2,4 bilhões. A principal porta de entrada no território dos baianos será Salvador, que, somente pela malha aérea, poderá receber 1,6 milhão de passageiros até o dia 31 de janeiro de 2026.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia (ABIH-BA), além da expansão da malha aérea, o calendário deve favorecer um verão forte no estado. “Teremos uma alta temporada mais curta no verão 2025/26, já que para o turismo a demanda é maior no período entre Réveillon e Carnaval, que em 2026 ocorre no meio de fevereiro. Esse espaço de tempo mais curto entre o Réveillon e Carnaval tende a trazer uma maior concentração de demanda e fluxo turístico”, aponta a entidade em nota.

Já na manhã desta quarta-feira (3), o casal Guilherme e Taís chegou na capital baiana vindo de São Paulo. Prontos para passar uma alguns dias em Salvador antes de partir para Morro de São Paulo, eles contaram que um dos pontos que os atraiu até a cidade pela primeira vez foi a comida. “Lá em São Paulo, tem bastante gente que faz os pratos típicos e agora eu quero experimentar os daqui. Também quero conhecer o Pelourinho”, contou Guilherme.

Assim como o casal paulista, cerca de 1,4 milhões de pessoas poderão vir de avião de outros estados para Salvador na alta estação por conta do aumento de 13% da oferta de voos nacionais na malha aérea da cidade. Ao total, serão 32 destinos atendidos no Brasil, além de conexão direta com seis destinos internacionais, sendo eles Paris, Madri, Lisboa, Buenos Aires e Montevidéu e Cidade do Panamá.

Para Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e titular da secretaria municipal de Cultura e Turismo, a consolidação da cidade como destino turístico internacional e a ampliação da malha aérea é fruto dos investimentos em atrativos. “Temos investido, nos últimos anos, em novos equipamentos, como o Museu Cidade da Música, a Galeria Mercado, a Casa do Carnaval, a Casa das Histórias de Salvador e o Arquivo Público Municipal”, elenca.

“Também temos investido em cultura, turismo, mobilidade e infraestrutura para uma Salvador mais acolhedora e que se reconhece como capital afro, com a força da ancestralidade e por meio do turismo religioso de matrizes africanas e católico”, enfatizou Ana Paula.

Além do transporte aéreo, é esperada a chegada de 200 mil turistas por meio de cruzeiros. “Cada um desses cruzeiristas deve gastar em torno de R$ 770 por dia. Já os demais turistas, nós estimamos que gaste um pouco mais, entre R$ 900 e R$ 980”, informou Gegê Magalhães, diretor de turismo de Salvador.

Longe das grandes metrópoles, o segundo destino mais buscado pelos turistas é Porto Seguro. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a cidade se prepara para viver uma das maiores temporadas da década, já que, entre 20 de dezembro e o fim do Carnaval, o destino deve receber 888.530 visitantes e uma injeção de R$ 2,2 bilhões na economia local.

Entre as razões para um verão tão atrativo, a secretaria destaca o reforço da malha aérea, que terá 2.076 voos no período – com conexão diária para Salvador –, fluxo rodoviário de 507.150 passageiros e a chegada de cerca de 80 mil visitantes através do terminal rodoviário, além de uma diversa agenda de eventos.

“Teremos Réveillon com festa no dia 31 e dia 1º de janeiro, eventos apoiados pela prefeitura como Bye Bye Bahia já neste fim de semana, Carnaval, festas religiosas, além de atividades de promoção da cultura e arte na Casa de Câmara e Cadeia na Cidade Histórica. Ainda temos as praias preservadas e seus beach clubs abertos, passeios em trilhas guiadas em Mata Atlântica nas reservas Pau Brasil e a Monte Pascoal, além de vivências indígenas em reservas pataxós preparadas para visitações”, destacou a pasta.

No caso da empresária soteropolitana Camila Scardua, 42 anos, o que a atrai para a cidade é uma combinação de programações. “Esse verão promete. Chego para o Réveillon e estico um pouco mais para aproveitar além das festas, visitar as aldeias e as praias do entorno, como Satu e Corumbau. A vila de Caraíva tem uma energia única. O céu estrelado, dançar um forrozinho com os pés descalços, conhecer de perto a cultura e os saberes do povo Pataxó são motivos que me fazem voltar sempre”, conta.

Outro destino baiano na mira dos turistas é Morro de São Paulo, que tem expectativa de aumentar em 11% o fluxo de visitantes. Para se preparar para a época, Cláudio Brito, secretário de turismo da cidade, conta que o órgão municipal tem reforçado o ordenamento turístico, ampliando a presença de equipes em pontos de maior circulação, fortalecendo a segurança e as ações de limpeza.

“Também investimos em infraestrutura náutica, qualificação profissional, campanhas educativas e melhorias na sinalização. Estamos trabalhando para garantir um verão organizado, acolhedor e seguro, valorizando o bem-estar dos moradores e oferecendo a melhor experiência possível aos milhares de visitantes que escolhem nosso arquipélago para viver seus melhores dias”, afirma Cláudio Brito.

Destinos mais procurados pelos turistas na Bahia

1) Salvador

2) Porto Seguro

3) Morro de São Paulo

4) Ilhéus

5) Itacaré

6) Boipeba

7) Maraú

8) Praia do Forte

9) Baixio