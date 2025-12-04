Acesse sua conta
Conheça doença grave que é confundida com asma, mas sobrecarrega o coração e mata

Sintomas incluem falta de ar, fadiga e cansaço progressivo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:00

Conheça doença grave que é confundida com asma, mas sobrecarrega o coração e mata
Conheça doença grave que é confundida com asma, mas sobrecarrega o coração e mata Crédito: Shutterstock

Falta de ar, fadiga e cansaço podem ser sintomas que apontam para o diagnóstico de asma, no entanto, é preciso ficar atento porque existe uma doença rara, progressiva e grave que possui os mesmo sintomas, mas pode levar à morte. Trata-se da hipertensão arterial pulmonar, condição que atinge a personagem Lígia, interpretada por Dira Paes na Três Graças, da TV Globo.

Os sintomas iniciais são, sobretudo, falta de ar, fadiga e cansaço extremo, mas, com o tempo vão evoluindo para tontura, desmaio, dor no peito quando faz algum esforço, desconforto no abdômen, inchaço nas pernas e palpitações, até a morte.

O que você precisa saber sobre a hipertensão arterial pulmonar

É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image
Os sintomas pioram com o tempo, podendo evoluir para tontura, desmaios, dor no peito, inchaço nas pernas, palpitações e risco de morte. por Getty Image
O diagnóstico costuma demorar cerca de dois anos, já que os sinais são genéricos e podem ser confundidos com asma, sinusite ou tuberculose. por Getty Image
O exame que confirma a doença é o cateterismo cardíaco, que mede diretamente a pressão nas artérias pulmonares. por Getty Image
Sem tratamento, a sobrevida média é de 2 a 3 anos, mas com acompanhamento especializado pode chegar a décadas. por Getty Image
A doença é mais frequente em mulheres, e médicos costumam recomendar evitar gravidez pelo alto risco de óbito materno. por Freepik
No Brasil, mais de 100 mil pessoas convivem com a doença, e na Bahia há 459 pacientes acompanhados em centros de referência. por Freepik
A HAP danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, obrigando o coração a fazer mais força para bombear sangue. por Imagem: antoniodiaz | Shutterstock
A principal causa de morte é a falência do ventrículo direito, que se sobrecarrega ao tentar vencer a pressão elevada nos pulmões. por Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock
Não há cura, mas tratamentos com medicamentos, oxigênio, diuréticos e mudanças no estilo de vida conseguem controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 10
É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image

A doença não tem cura, mas o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para retardar a progressão da doença e melhorar a expectativa de vida. Um dos problemas, segundo a pneumologista Camila Loureiro, é que os casos costumam demorar dois anos, em média, para receber o diagnóstico correto, devido aos múltiplos sintomas genéricos. Em meio a isso, o paciente pode confundir a hipertensão com asma, sinusite e até mesmo tuberculose. A confirmação é feita por meio do cateterismo cardíaco.

Sem tratamento adequado, a sobrevida média pode ser de apenas 2 a 3 anos, mas, com acompanhamento, pode ser estendida. Existem casos no Brasil de pacientes com mais de 20 anos lidando com a condição.

Apesar do alerta, a doença é rara. Estudos apontam que 15 a 60 indivíduos por milhão sofrem com a hipertensão nos Estados Unidos. A maioria são mulheres - os médicos, inclusive, pedem para as pacientes evitarem a gestação porque há risco de óbito materno. No Brasil é um pouco pior. Mais de 100 mil pacientes têm hipertensão arterial, já na Bahia há 459 pacientes atendidos nos centros de referência.

Doença sobrecarrega o coração

A hipertensão arterial pulmonar danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, forçando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue. As causas mais comuns incluem insuficiência cardíaca do lado esquerdo e doenças pulmonares.

Ela pode levar à morte, principalmente devido à falência do ventrículo direito do coração, que se sobrecarrega com o esforço para bombear o sangue contra a alta pressão nas artérias pulmonares.

A hipertensão arterial pulmonar não tem cura, mas os tratamentos disponíveis podem controlar os sintomas, retardar a progressão da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente. O tratamento é multidisciplinar e pode incluir medicamentos para dilatar os vasos sanguíneos, diuréticos, anticoagulantes, suplementação de oxigênio e mudanças no estilo de vida.

A doença foi tema de um painel com a pneumologista Camila Loureiro, promovido pela MSD, empresa farmacêutica global conhecida por desenvolver e comercializar medicamentos e vacinas. O evento ocorreu em Salvador, como forma de difundir informações de saúde para a mídia na capital baiana.

Saúde

