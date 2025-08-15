Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

O corpo da traficante foi ‘desovado’

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:50

'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV Crédito: Redes sociais

Conhecida por ostentar fuzis e compartilhar frases provocativas, como: ‘Não me entrego viva, só saio no caixão’, a faccionada do Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, foi encontrada morta, após o tiroteio entre os comparsas e o Comando Vermelho, na madrugada desta sexta-feira (15). O corpo dele foi encontrado na comunidade de Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro.  

‘Diaba’ foi encontrada enrolada em lençol e com tiros na cabeça e tórax. O confronto entre o TCP e o CV aconteceu nas comunidades do Fubá e Campinho, também na Zona Norte carioca. Logo após o embate, o corpo da faccionada foi ‘desovado’ em Cascadura.  Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que poluares estão envolta dela. 

A traficante era procurada pelo Disque Denúncia e era desertora do CV – quando mudou de lado, chegou a questionar o porquê de a polícia concentrar mais ações em territórios do TCP, ao invés de CV.

A morte dela foi confirmada por moradores, pelo irmão em postagem no perfil dela e pelos rivais, que comemoraram nas redes sociais. Já a Polícia Civil ainda apura se o corpo é mesmo da 'Diaba Loira'. 

'Diaba Loira'

'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após confronto entre o TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Diaba Loira do CV por Reprodução
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Comunicado diz que BDM agora é TCP por Reprodução
Liderança do BDM, Tutuca estava em Santa Tereza, comunidade do TCP por Reprodução
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
'Diaba Loira' entra para o Disque Denúncia por Reprodução
1 de 33
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais

Leia mais

Imagem - Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Imagem - Violência extrema: líder do Comando Vermelho tem cabeça esfacelada por rivais

Violência extrema: líder do Comando Vermelho tem cabeça esfacelada por rivais

Imagem - Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é 'Diaba Loira’, integrante do TCP morta após confronto com o CV

Saiba quem é 'Diaba Loira’, integrante do TCP morta após confronto com o CV
Imagem - A aflição dos assessores de Jerônimo, a saudade do ex e o jantar de Janja

A aflição dos assessores de Jerônimo, a saudade do ex e o jantar de Janja
Imagem - Confira na íntegra manifesto da classe artística da Bahia que chama secretário de 'alienígena'

Confira na íntegra manifesto da classe artística da Bahia que chama secretário de 'alienígena'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe