COLUNA BRUNO WENDEL

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

O corpo da traficante foi ‘desovado’

Bruno Wendel

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:50

'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV Crédito: Redes sociais

Conhecida por ostentar fuzis e compartilhar frases provocativas, como: ‘Não me entrego viva, só saio no caixão’, a faccionada do Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, foi encontrada morta, após o tiroteio entre os comparsas e o Comando Vermelho, na madrugada desta sexta-feira (15). O corpo dele foi encontrado na comunidade de Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro.

‘Diaba’ foi encontrada enrolada em lençol e com tiros na cabeça e tórax. O confronto entre o TCP e o CV aconteceu nas comunidades do Fubá e Campinho, também na Zona Norte carioca. Logo após o embate, o corpo da faccionada foi ‘desovado’ em Cascadura. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que poluares estão envolta dela.

A morte dela foi confirmada por moradores, pelo irmão em postagem no perfil dela e pelos rivais, que comemoraram nas redes sociais. Já a Polícia Civil ainda apura se o corpo é mesmo da 'Diaba Loira'.