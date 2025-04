DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Conheça personagens de novelas que são autistas e você não sabia

Tramas buscaram retratar traços do espectro autista a partir de diferentes experiências

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 06:00

Personagens de novelas autistas Crédito: Reprodução / TV Globo

O autismo é um espectro, não é atoa que é chamado de Transtorno do Espectro Autista ou TEA. Com diversas manifestações, essa condição de neurodesenvolvimento é apresentada por alguns personagens marcantes da teledramaturgia brasileira. Traços característicos foram buscados nas construções destas histórias que causaram grande identificação com o público, mesmo sem que muitos soubessem que eram pessoas autistas sendo retratadas. >

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o CORREIO reuniu alguns personagens de novelas que são pessoas do espectro autista. >

Relembre: >

1) Tonho da Lua - Mulheres de Areia (1993)>

Tonho da Lua - Mulheres de Areia Crédito: Reprodução / TV Globo

“Tonho da Lua”, escultor genial de Mulheres de Areia (1993), tinha a síndrome de Asperger, que faz parte do transtorno do espectro autista (TEA). Interpretado por Marcos Frota, através da sua arte o personagem buscava recriar na areia o rosto do seu falecido pai.>

Na trama, o homem com traços de autismo sofre nas mãos do padrasto Donato (Paulo Goulart) e da vilã Raquel (Glória Pires). Pela irmã gêmea de Raquel, Ruth (Glória Pires), Tonho da Lua nutre um amor incondicional.>

2) Linda – Amor à Vida (2012/2013)>

Linda – Amor à Vida Crédito: Reprodução / TV Globo

Diagnosticada como uma pessoa do espectro autista, Linda, personagem de Bruna Bruna Linzmeyer em “Amor à Vida” , é mais um exemplo de autistas na dramaturgia. Com uma manifestação em um grau bem severo, a personagem da trama de Walcyr Carrasco foi duramente criticada por uns e exaltada por outros. >

Na novela, Linda vive um relacionamento com Rafael (Rainer Cadete) com quem se casa ao fim da trama.>

Bruna Linzmeyer celebrou a oportunidade de construir essa personagem que marcou os telespectadores. “Fiquei extasiada e super emocionada. Pensei: "Que trabalho incrível que vai ser". E até então eu não havia tido contato com autistas. A atriz, então, passou semanas em um espaço de acolhimento para pessoas autistas, de quem recebeu dicas e livros. >

3) Benê – “Malhação Viva a Diferença” (2017)>

Benê – “Malhação Viva a Diferença” Crédito: Reprodução / TV Globo

Renê (Daphne Bozaski) de “Malhação – Viva a Diferença“, também era autista diagnosticada. Com Síndrome de Asperger, Benê era inteligentíssima, metódica, tinha dificuldades em expressões e falas não literais. O personagem foi aprovado por boa parte dos telespectadores, inclusive por pessoas do espectro autista. >

4) Clara - “Amor Eterno Amor" (2012)>

Clara - “Amor Eterno Amor" Crédito: Reprodução

Clara, interpretada por Klara Castanho em "Amor Eterno Amor" (2012) era uma criança inteligente, sensível e com o dom da clarividência. O seu personagem foi associado pelo público e por especialistas como tendo um grau de autismo já que ela tinha superdotação e hábitos repetitivos - característica comuns no espectro. >

5) Jamanta – “Torre de Babel” (1988)>

Jamanta – “Torre de Babel” Crédito: Reprodução / TV Globo