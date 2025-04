ASTRO DE HOLLYWOOD

Descubra o que causou a morte de Val Kimer, que interpretou 'Batman'

Ator morreu nesta terça-feira (2) aos 65 anos

Elis Freire

Publicado em 2 de abril de 2025 às 17:20

Val Kilmer tinha 65 anos Crédito: Shutterstock

Astro de filmes de Hollywood, Val Kimer morreu nesta terça-feira (2) aos 65 anos em Los Angeles, na Califórnia. Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, o ator já estava em remissão desde 2020 e sua morte não teve relação direta com a doença. De acordo com declaração da filha do artista - Mercedes Kilmer - ao New York Times, Val Kimer veio a óbito devido a uma pneumonia. >

Conhecido por viver o Batman em Batman Eternamente (1995), Val Kimer se submeteu a uma intervenção delicada durante a luta contra o câncer que alterou sua voz, uma traqueostomia. A cirurgia permite a passagem do ar sem passagem pelas vias superiores, a laringe. >

Afastado nos últimos anos das telonas, ele reapareceu no retorno do papel de Tom “Iceman” Kazansky no longa-metragem “Top Gun: Maverick” (2022). A sequência do filme, inclusive, trouxe para a ficção problemas de saúde de Kilmer; o personagem do ator sofria com uma doença na voz no longa.>

Trajetória de Kimer

Ao longo de sua trajetória no cinema, Kilmer atuou em grandes produções do cinema norte-americano, como Top Gun (1986), Batman Eternamente (1995), Tombstone (1993), Fogo contra fogo (1995), entre outras produções.>