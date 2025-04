LUTO

Astro de Top Gun e Batman, Val Kilmer morre aos 65 anos

Kilmer atuou em grandes produções do cinema norte-americano

O ator Val Kilmer, astro de filmes de Hollywood, morreu aos 65 anos nesta terça-feira (2) em Los Angeles, na Califórnia. A causa da morte foi pneumonia, segundo disse a filha do artista, Mercedes Kilmer, em entrevista ao New York Times,>

O ator foi diagnosticado com câncer de garganta em 2014, mas se recuperou posteriormente. No processo, foi submetido a uma cirurgia de traqueostomia que alterou sua voz. >

Nos últimos anos, ele se afastou da atuação, mas reapareceu no retorno do papel de Tom “Iceman” Kazansky no longa-metragem “Top Gun: Maverick” (2022).>

A sequência do filme misturou os problemas de saúde de Kilmer fora das telas com a história do filme, onde o personagem Tom “Iceman” Kazansky, o rival de Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), sofria com uma doença na voz no longa.>