DECISÃO PESSOAL

Jão anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado: 'Liberdade de parar'

Cantor publicou texto de despedida nas redes sociais

Jão se disse feliz com as conquistas no meio musical, mas ressaltou que tem a “liberdade de parar” para resolver pendências na vida pessoal. O último trabalho do artista foi no show do mais recente disco “Supernova” (2024).>