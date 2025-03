ROMPIMENTO NA MÚSICA

Emicida rompe parceria empresarial e artística com o irmão Fióti

Comunicado foi divulgado pelo cantor nas redes sociais nesta sexta (28)

Emicida anunciou nesta sexta-feira (28) o rompimento da parceria empresarial e artística de longa data com o irmão, Evandro Oliveira, conhecido como Fióti. Os dois trabalhavam juntos desde o início da carreira do rapper, com Fióti na gerência da carreira artística de Emicida com a empresa Laboratório Fantasma. >