PEQUENO PRODÍGIO

Filho de Marília Mendonça emociona ao tocar música da mãe na bateria; assista

Léo, de 5 anos, apareceu em vídeo durante aula de música nesta quarta-feira (26)

Criado pelo pai Murilo e pela avó Ruth após a morte da sertaneja aos 26 anos em um acidente de avião em novembro de 2021, o menino é o único filho que o casal teve juntos. Já desenvolto na música, as imagens do pequeno foram postadas por seu professor de bateria João Vicente.

João também está presente no vídeo ao lado de Léo Mendonça e o incentiva e o orienta a tocar a música no instrumento, acompanhado da melodia e voz da mãe em uma caixa de som.

"Feliz com a evolução do Léo", escreveu o professor do menino no Instagram.