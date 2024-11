INSPIRAÇÃO EM VIDA

Três anos da morte de Marilia Mendonça: descubra 10 curiosidades sobre a cantora

A cantora sertaneja segue inspirando com suas músicas e história de vida

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:30

Marília Mendonça era conhecida como "Rainha do Sertanejo" Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Nesta terça (5), completam três anos que o Brasil se despediu da “rainha da sofrência”, Marília Mendonça. A cantora conseguiu conectar o país de Norte a Sul e causou muita comoção após sofrer um acidente aéreo em novembro de 2021 e morrer prematuramente aos 26 anos. Ela deixou um filho, Léo, que tinha apenas um ano, fruto do seu relacionamento com o também cantor sertanejo Murilo Huff.

As músicas de Marília são conhecidas mundo afora e foram dignas de prêmios como o Grammy Latino de 2019 por seu álbum "Decretos Reais", além de recordes inéditos. A sertaneja foi a primeira cantora brasileira a bater 10 bilhões de streams no Spotify, se mantendo como uma das artistas mais ouvidas, mesmo após três anos de sua morte.

Mas, será que o público conhece a fundo essa grande celebridade? Quem era Marília dentro de casa, na relação com a família e nos primeiros passos de sua carreira? O jornal CORREIO reuniu algumas curiosidades para celebrar todos os lados de Marília Mendonça, que tanto ensinou e compartilhou sobre amor e vida.

1) Marília Mendonça era fã de fragrâncias marcantes

Apaixonada por perfumaria, a sertaneja tinha uma coleção de fragrâncias marcantes que trazem boas lembranças aos fãs e familiares. Uma dos cheiros mais marcante na vida da sertaneja foi o Coco Mademoiselle Intense, da Chanel, perfume que ela usava no dia do acidente

2) Marília deixou uma herança milionária

Após sua morte, a cantora teria deixado uma fortuna avaliada em R$ 500 milhões, segundo informações divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, da RedeTV, na época do acidente.

3) A sertaneja não gostava de doces nem de churrasco

A Rainha da Sofrência falou sobre a alimentação e confessou que a sua comida preferida era galinha caipira. Além disso, Marília afirmou que não é louca por churrasco nem doces. “Sou fã de comida de sal… massas são minhas preferidas”, admitiu a artista em suas redes sociais.

4) Marília Mendonça já foi fumante, mas deixou vício

Até os 24 anos de idade, a cantora de voz presente e aveludada costumava fumar diariamente. Porém, Marília se livrou do vício e já tinha celebrado dois anos sem os cigarros. “Já faz mais de dois anos que parei… Melhor decisão da minha vida”, relevou nos seus stories

5) A carreira de Marília começou em gravação para poucas pessoas

Antes de se tornar um fenômeno no Brasil, o primeiro trabalho de Marília Mendonça foi realizado no estúdio do produtor Eduardo Pepato, que tinha no máximo 40 metros quadrados e contou com a presença de apenas 12 pessoas.

6) Marília Mendonça já apostou nos cabelos castanhos

Em outubro de 2021, Marilia Mendonça surgiu com os fios totalmente repaginados na tarde desta quinta-feira em suas redes sociais. A cantora,conhe deixou para trás os cabelos loiros e apostou em um tom castanho quente

7) Aos 12 anos, Marília já compunha para duplas sertanejas no país

A cantora, ainda jovem, compôs várias canções para duplas sertanejas. Aos 12 anos, ela ajudou a escrever "Minha Herança" com o cantor Frederico. Anos depois, Marília criou outros sucessos no sertanejo, como "Cuida bem dela" de Henrique e Juliano, e "Com ela que eu estou" de Cristiano Araújo.

8) Marília Mendonça foi a grande líder do “Feminejo”

Marília Mendonça era conhecida como uma das vozes mais importantes do feminejo e contribuiu para consolidar esse subgênero do sertanejo que aborda abertamente a independência feminina. No cenário musical, a cantora destacou-se ao demonstrar autenticidade e carisma em suas canções, gerando uma união do público em torno de temas cotidianos, vividos principalmente pelas mulheres.

9) A cantora bateu recordes no YouTube e no Spotify

A cantora entrou para o Guinness World Records ao realizar a transmissão ao vivo mais assistida do mundo em 2020, com mais de 3,3 milhões de espectadores simultâneos. A transmissão fez parte de uma série de shows online que se tornaram populares durante a pandemia de Covid-19.

No Spotify, Marília continuou fazendo história na música, mesmo após sua morte. De acordo com dados do Spotify, ela se tornou a primeira artista do país a bater a marca de 10 bilhões de streams na plataforma. Em abril de 2023, Marília ultrapassou os 12 bilhões.

10) A morte de Marília gerou repercussão em todo o mundo

A morte da cantora sertaneja, em novembro de 2021, gerou comoção em diversos países, em seus principais jornais. Na época, o jornal norte-americano "New York Times" colocou uma foto de Marília Mendonça na homepage de seu site, citando a cantora como "Rainha da Sofrência".

A emissora britânica "BBC" também destacou a morte de Marília Mendonça e sua relevância na música brasileira.