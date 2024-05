Marília Mendonça é a artista mais ouvida nos últimos dez anos no Spotify Brasil

Comemorando dez anos, o Spotify Brasil divulgou o ranking dos artistas mais ouvidos no país na última década. A cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu em 2021, ocupa o primeiro lugar da lista. É de Marília, também, a música mais ouvida no streaming nos últimos dez anos.

O Spotify no Brasil aponta que, entre 2014 e 2023, foram mais de 770 bilhões de streams na plataforma, o que representa um crescimento de mais de 100 vezes. Nesse mesmo período, o número de faixas de artistas brasileiros aumentou em 656% no Spotify e o número de streams em faixas de artistas brasileiros cresceu mais de 240 vezes no Brasil.

Segundo o Spotify, Alok foi o primeiro artista brasileiro a entrar no Top 100 Global com o hit Hear Me Now, em 2017, e Anitta foi a primeira artista brasileira a alcançar a primeira posição do ranking com a música Envolver, em 2022.