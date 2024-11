FAMOSOS

Filho de Marília Mendonça pergunta sobre morte da mãe: 'Quem vai cuidar de mim?'

Garoto tinha um ano quando perdeu a mãe

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, conta que o neto, Léo, já tem feito perguntas sobre a morte da mãe. O menino, que perdeu a mãe quando tinha apenas um ano, em novembro de 2021, está com 4 anos.

"Ele me perguntou: 'Vó, a minha mãe morreu?'. Mas ele perguntou tão sério, olhando nos meus olhos, e eu respondi: 'Morreu, mas deixa eu te falar… Está tudo bem, porque todo mundo morre'. É porque, às vezes, ele quer explicar, né? Para os coleguinhas na escola, pois eles já começaram a falar", iniciou Ruth, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV.

Ela conta que tem tentado falar com o garoto sobre o assunto de forma leve. "Um dia falei com ele que a vovó vai morrer também algum dia. E ele respondeu: 'Mas eu vou ficar sem mãe? Quem vai cuidar de mim?'", disse a mãe da cantora, que admitiu ter mudado rapidamente de assunto ao perceber que Léo ainda não entende que não ficará sozinho.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021. Desde sua morte, a guarda de Léo ficou com o pai da criança, o cantor Murilo Huff, e com a avó materna, Ruth.