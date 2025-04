BBB 25

Inveja? Vitória Strada revela que perdeu amizade ao entrar no reality

Atriz global foi chamada para fazer parte do Camarote e entrou ao lado do amigo Mateus Pires

Para entrar no BBB 25, Vitória Strada precisou esconder o convite dos holofotes, sem revelar a amigos ou família, além de escolher com quem entraria na casa, já que o reality começou em duplas. Porém, esse processo acabou gerando algumas confusões na vida pessoal da atriz. Em conversa com outros participantes nesta quinta-feira (3), a famosa revelou que inclusive chegou a perder uma amizade para entrar no reality. >