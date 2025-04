DECIDIDA

Após pressão por gravidez, Paolla Oliveira toma decisão sobre filhos: 'Senti vergonha disso'

Atriz se despediu do posto de rainha de bateria da Grande Rio para interpretar a personagem Heleninha Roitman

A atriz Paolla Oliveira comentou, em entrevista ao jornal O Globo, sobre o assunto maternidade e a vontade de ter filhos aos 41 anos. Com namoro com o cantor Diogo Nogueira desde 2021, Paolla falou sobre essa pressão social pela gravidez que vive desde o início da maioridade. >

"Sofro essa pressão desde os 20 anos. Já ouvi “agora é cedo, daqui a pouco”, “está na hora” e, agora, “está ficando tarde”. Por não ter filhos, já fui acusada de ser insensível e contra a família. Em um trabalho, chegaram a dizer que eu não poderia vender um produto “familiar” por não ser mãe. Respondi: “Pois então não tenho família, vim de chocadeira?” (risos). Peguei esse trabalho, no qual fiquei dez anos. Depois que consegui falar sobre o desejo de não ter filhos com mais tranquilidade, as mulheres passaram a me parar na rua para contar que também fizeram essa opção. Virou um case como a coisa do corpo", disse. >