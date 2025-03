VAI ABRIR?

Diogo Nogueira abre o jogo sobre relação com Paolla Oliveira e comenta a ideia de abrir relação

O cantor fala sobre a química com a atriz, reflete sobre o casamento e nega a ideia de um relacionamento aberto

Diogo Nogueira , em recente entrevista ao Gshow, falou com sinceridade sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira , com quem está junto desde 2021. O cantor abordou, entre outros temas, a ideia de um relacionamento aberto, desmentindo rumores e deixando claro que sua relação com Paolla é completamente fechada. >

Apesar de muitos considerarem o relacionamento deles como recente, Diogo já se sente casado com Paolla. "O casamento existe a partir do momento que você se entrega à outra pessoa e compartilha com ela, vive com ela de uma forma cheia de verdade e de amor. Casamento é isso. Eu e Paolla vivemos como um casal casado", afirmou. Para ele, a definição de casamento não depende de formalidades externas, mas da conexão genuína que eles compartilham. "As pessoas acham que só se casa a partir do momento que existe alguém que te dá um aval para estar casado. Quem dá o aval sou eu e ela e ponto.">