CASOS DE FAMÍLIA

Justiça condena esposa de Zezé di Camargo a pagar R$ 30 mil a Igor Camargo e esposa

Graciele Lacerda terá que indenizar o enteado e sua esposa após disputa judicial, mesmo vencendo parte do processo

O embate judicial entre Graciele Lacerda e o filho de Zezé di Camargo , Igor Camargo, junto com sua esposa, Amabylle Eiroa, teve um novo desdobramento. Embora tenha obtido uma vitória parcial, a influenciadora fitness também foi condenada a pagar R$ 30 mil ao casal. >

De acordo com o advogado de Graciele, Igor e Amabylle foram condenados a indenizá-la em R$ 285 mil após a decisão judicial. No entanto, o juiz também reconheceu que a ex-dançarina deve arcar com um valor indenizatório, tornando o processo parcialmente procedente.>