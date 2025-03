SAÚDE

Conheça seis causas da coceira no couro cabeludo

Esse pode ser um sintoma de diversas condições de saúde

De uma hora para outra, o couro cabeludo começa a coçar sem parar e você não consegue identificar a causa. Já passou por isso? A coceira nesse local é um desconforto comum que afeta muitas pessoas, mas nem sempre é tratada com a devida atenção. A sensação pode ser sintoma de condições diferentes de saúde. >

O diagnóstico precoce permite um tratamento mais eficaz e evita problemas de saúde a longo prazo, como explica Luiza Kassab Vicencio, dermatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. “Em inúmeras doenças da pele há uma interação entre os estados emocionais e os sintomas das dermatoses. Por isso, para que se tenha a certeza da origem da coceira, há que se excluir todas as possíveis causas", diz. Confira abaixo condições que podem estar por trás da coceira: >

Dermatite seborreica

Trata-se de uma doença inflamatória crônica e uma das principais causas de coceira. Afeta principalmente o couro cabeludo (e, nessa região, é popularmente conhecida como caspa), mas também pode se manifestar em outras áreas do corpo, como o rosto e o peito, onde há maior concentração de glândulas sebáceas. >

Entre as suas características estão vermelhidão, descamação em forma de flocos amarelados ou esbranquiçados e, muitas vezes, coceira intensa. Embora não seja uma doença contagiosa, a dermatite seborreica pode ser recorrente e desconfortável, afetando a qualidade de vida.>

Psoríase

Outra doença inflamatória crônica, de caráter autoimune, que frequentemente atinge o couro cabeludo e provoca o surgimento de manchas vermelhas e escamosas. Muitas vezes, essas manchas se transformam em placas descamativas. As lesões podem causar coceira intensa, dor e, em alguns casos, até sangramento. >

Piolho ou pediculose

Altamente contagiosa, a infestação por piolhos é um problema bastante comum, principalmente, entre crianças em idade escolar. Esses pequenos insetos se espalham facilmente pelo contato direto com a cabeça de uma pessoa contaminada ou por meio de objetos pessoais compartilhados, como chapéus e pentes. >

Os principais sintomas incluem coceira intensa no couro cabeludo, devido à reação alérgica à saliva do piolho, além de vermelhidão e a presença dos insetos ou suas lêndeas (ovos) nos fios de cabelo.>

Fungos

As infecções fúngicas no couro cabeludo são uma causa comum de coceira intensa e desconforto. Estão por trás delas fungos que se proliferam em ambientes úmidos e quentes, como é o caso do couro cabeludo. >