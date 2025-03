BRIGA DE FAMÍLIA

Graciele Lacerda vence processo contra filho e nora de Zezé Di Camargo; entenda

Casal terá que pagar indenização de R$ 285 mil à musa fitness

A nora e o filho do sertanejo divulgaram publicamente o suposto perfil administrado pela musa fitness e, que, realmente, era dela. Com a exposição, a influenciadora perdeu o contrato com uma marca de cosméticos no valor de R$ 570 mil.

