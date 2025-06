DICAS

Você está guardando bananas do jeito errado — veja como evitar que fiquem marrons

Com algumas dicas simples é possível preservar a saúde da banana por mais tempo

Publicado em 10 de junho de 2025 às 17:30

Saiba como armazenar as bananas da forma correta e preservá-las sem manchas Crédito: imagem ilustrativa gerada por IA

Armazene bananas com atenção redobrada nos detalhes que influenciam seu amadurecimento. A banana é uma das frutas mais consumidas do mundo, mas também uma das que mais sofre com o envelhecimento precoce. Muitas vezes, basta um fim de semana para que o cacho comprado se torne marrom e pouco atrativo, levando ao desperdício. Felizmente, alguns cuidados simples podem prolongar a vida útil das bananas e garantir seu aproveitamento total. >

A chave está em controlar três fatores principais: a emissão de etileno, a temperatura do ambiente e a proximidade com outras frutas. O etileno, que age como um “hormônio de maturação”, é naturalmente emitido pelas bananas, especialmente pela base do cacho. Quando esse gás se espalha sem controle, o amadurecimento se acelera, e a fruta logo perde sua firmeza, cor e sabor característicos.>

Proteja os talos com filme plástico

O ponto de maior emissão de etileno em uma banana é o talo. Ao aplicar um pedaço de filme plástico nessa parte do fruto, é possível reduzir a difusão do gás, retardando assim o processo de maturação. Essa barreira simples desacelera a química natural que ocorre dentro e fora da banana, contribuindo para que ela permaneça fresca por mais tempo, mesmo em temperaturas ambientes.>

Esse truque funciona tanto para cachos inteiros quanto para bananas separadas. O importante é que o plástico envolva bem a parte superior da fruta, sem folgas. Assim, a quantidade de etileno circulando é menor, e a banana amadurece de maneira mais lenta, evitando o escurecimento precoce da casca e o desperdício do alimento.>

Evite refrigerar: a geladeira não é ideal para bananas

Colocar bananas na geladeira pode parecer uma boa solução, mas esse hábito danifica a estrutura celular da casca. A baixa temperatura faz com que ela escureça rapidamente, tornando a fruta visualmente pouco atraente, embora sua polpa ainda possa estar em bom estado. Isso causa uma percepção de fruta estragada e frequentemente leva ao seu descarte.>

Em vez disso, mantenha as bananas em um local seco, fresco e longe da luz direta do sol. Temperaturas moderadas, por volta dos 18 °C, ajudam a preservar tanto o visual quanto o sabor e a textura da fruta. Evitar ambientes com correntes de ar e oscilações térmicas também é essencial para prolongar a vida útil das bananas.>

Separe das frutas que também liberam etileno

Outro fator que influencia bastante na conservação das bananas é a convivência com outras frutas. Maçãs, abacates e tomates, por exemplo, também são emissores de etileno, o que significa que, se estiverem no mesmo cesto ou saco que as bananas, podem acelerar ainda mais o amadurecimento de todas as frutas presentes.>

A solução é manter as bananas em um recipiente separado ou utilizar sacos de papel para isolar o contato direto com outros alimentos. Os sacos de papel permitem uma respiração adequada da fruta e absorvem parte da umidade, o que também ajuda a prevenir o surgimento de mofos ou pontos de podridão na casca.>

Congelamento: uma maneira prática de reaproveitamento

Se, mesmo com todos os cuidados, as bananas amadurecerem rapidamente, o congelamento se mostra uma excelente alternativa para evitar perdas. Esse processo é simples e eficiente: descasque as bananas, corte em rodelas e congele sobre uma bandeja. Após três horas, transfira para sacos bem vedados e armazene no freezer por até alguns meses.>