RISCO

Igreja desaba e deixa 14 pessoas sob os escombros na Bahia

Nove vítimas precisaram ser levadas para hospital

Uma igreja desabou e deixou 14 pessoas sob os escombros no bairro São Judas Tadeu, em Jequié, no sudoeste baiano, na manhã desta terça-feira (10). >

Nove vítimas foram levadas para o hospital do município por ambulâncias do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras cinco foram atendidas no local e estavam sem ferimentos aparentes, não sendo necessário o encaminhamento para unidades de saúde. >