FUTURO

Um cientista o previu, e agora Elon Musk confirma: 'O próximo problema global será a falta de eletricidade'

Descubra por que a era dos carros elétricos e da IA testa nossa infraestrutura energética

Enquanto a Noruega atinge 82% de vendas de carros elétricos, Países Baixos já sofrem com o colapso de suas redes. A situação é insustentável em Utrecht, com cidades como Amsterdã e Roterdã seguindo o mesmo caminho.>

Previsões se confirmam

Redes em ponto de ruptura

Um recente relatório do New York Times destaca que a demanda atual de energia coloca as redes no limite. Consequentemente, isso põe em perigo os objetivos climáticos de países desenvolvidos e da União Europeia.>