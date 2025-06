NOVO CAPÍTULO

Trump x Musk: presidente dos EUA faz ameaça caso dono do X passe a apoiar democratas

Trump declarou que não pretende restabelecer a relação com Musk



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 8 de junho de 2025 às 14:00

Elon Musk com o filho X ao lado de Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve sua postura de confronto em relação ao empresário Elon Musk. No sábado (7) Trump declarou que não pretende restabelecer a relação com Musk e afirmou que o ex-aliado pode enfrentar "consequências sérias" caso decida apoiar candidatos do Partido Democrata nas próximas eleições.>

"Estou muito ocupado fazendo outras coisas", disse Trump. "Eu ganhei uma eleição de forma esmagadora. Eu dei a ele muitas oportunidades, muito antes de isso acontecer, dei a ele oportunidades na minha primeira administração. Não tenho intenção de falar com ele.">

Na mesma entrevista, o presidente norte-americano indicou que Musk pode ser prejudicado caso decida apoiar candidatos democratas nas eleições legislativas de 2026.>

Leia mais Em recuo, Elon Musk apaga tuíte que liga Trump a caso Epstein

"Se ele fizer isso, terá que arcar com as consequências", disse Trump à NBC, sem especificar que tipo de repercussão poderia ocorrer. As empresas de Musk têm diversos contratos lucrativos com o governo federal.>

Tensão crescente>

Por ser um dos principais fornecedores do setor público, os empreendimentos de Musk estariam suscetíveis a possíveis medidas de retaliação. Trump já sugeriu a possibilidade de cancelar contratos com Musk, chamando essa medida de uma forma direta de reduzir gastos públicos.>

O distanciamento entre Trump e Musk ganhou destaque ao longo da semana, após críticas públicas do empresário ao "grande e belo projeto de lei" que o presidente pretende aprovar no Congresso. Musk afirmou que a proposta elevaria o déficit público e a classificou como "abominação nojenta".>

Trump x Musk 1 de 8

Após o posicionamento contrário de Musk, Trump respondeu com críticas no Salão Oval, na quinta-feira (5) e os dois passaram a trocar acusações pessoais nas redes sociais.>

Durante esse embate, Musk declarou que Trump deveria ser alvo de impeachment e insinuou, sem apresentar evidências, que o governo estaria ocultando informações sobre o envolvimento do presidente com Jeffrey Epstein. As postagens de Musk sobre Epstein foram apagadas no sábado, 7.>

"Grande erro">

No dia seguinte à troca de críticas, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, minimizou a situação durante uma entrevista ao youtuber Theo Von.>

Ele afirmou que Musk estava cometendo um "grande erro" ao atacar Trump, descrevendo-o como um sujeito "emocional" e insatisfeito.>