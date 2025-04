PRIMEIRO SEMESTRE

Lucro da Tesla tem queda de 71% em meio à atuação política de Elon Musk

Diante do cenário, ele anunciou que vai se dedicar menos ao governo Trump

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2025 às 07:22

Protestos contra Musk e a Tesla Crédito: Shutterstock

A Tesla registrou uma queda de cerca de 71% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2025, com resultado de US$ 409 milhões, bem abaixo dos US$ 1,1 bilhão obtidos no mesmo período de 2024. O recuo acontece em um momento delicado para a imagem da empresa, afetada tanto pela queda de 25% nas vendas de automóveis quanto pela crescente exposição política de seu CEO, Elon Musk, que assumiu papel ativo no governo de Donald Trump.>

A proximidade de Musk com a administração Trump, especialmente por meio de sua atuação no Departamento de Eficiência Governamental (Doge), onde liderou iniciativas de cortes agressivos de gastos públicos, gerou reações negativas ao redor do mundo. Vitrines e veículos da Tesla foram alvo de protestos, inclusive com destruição pública de um Model S em Londres. A situação despertou preocupação entre analistas e investidores, muitos dos quais chegaram a propor a saída de Musk do comando da empresa, alegando que ele estaria distraído com funções externas.>

As ações da Tesla caíram cerca de 50% desde dezembro passado, e a receita da empresa também ficou abaixo do esperado. O mercado previa um faturamento de US$ 21,11 bilhões, mas a montadora somou US$ 19,34 bilhões, quase 8,4% abaixo da estimativa.>

Diante das pressões, Musk anunciou que reduzirá seu envolvimento com o governo, passando a dedicar ao Doge apenas um ou dois dias por semana a partir do próximo mês. Segundo ele, "o grande trabalho árduo" da iniciativa já foi concluído. A notícia gerou uma leve recuperação das ações no pré-mercado, com alta de cerca de 5%, sinalizando um possível alívio entre os investidores, que esperam uma retomada do foco na empresa.>

A Tesla também enfrenta desafios comerciais causados por políticas tarifárias dos EUA, que afetaram suas operações na China, com a suspensão da venda de modelos como o S e o X, além da interrupção na importação de componentes do país asiático. Ainda assim, a montadora mantém planos de futuro, como o lançamento de um carro mais acessível e de uma frota de robotáxis, prevista para junho, em Austin, Texas.>