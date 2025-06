VIRALIZOU

Filho de Rodrigo Amendoim diz ter visto o pai em casa: 'Desculpa, papai'

Influenciador baiano, que morreu em 2023, voltou a ser citado pelo filho de 2 anos

Heider Sacramento

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:04

Rodrigo Amendoim Crédito: Reprodução

O filho do influenciador baiano Rodrigo Amendoim, morto em outubro de 2023, voltou a emocionar os seguidores da família ao afirmar que viu o pai em casa no último domingo (8). Moisés, de apenas dois anos, é fruto do relacionamento entre Amendoim e a blogueira Luise Barros. >

No vídeo compartilhado por Luise em suas redes sociais, o menino aparece brincando quando é questionado sobre o encontro. De forma espontânea, Moisés conta que o pai apareceu para ele e pediu desculpas. "Desculpa, papai", repete a criança. Ele chega a mencionar uma arma durante a fala, Rodrigo Amendoim foi encontrado morto com um tiro dentro do próprio apartamento. A Polícia classificou o caso como suicídio.>