ENCONTRO DE MILHÕES

Influenciador aluga Disney por R$ 2,7 milhões para encontro romântico com a namorada; veja vídeo

Influencer americano fechou o parque em uma noite exclusiva

Heider Sacramento

Publicado em 10 de junho de 2025 às 09:37

MrBeast e a namorada na DIsney Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador norte-americano MrBeast, de 27 anos, surpreendeu mais uma vez seus seguidores ao alugar a Disneylândia inteira por uma noite para curtir um encontro romântico com a namorada, Thea Booysen, também de 27 anos. A experiência, que ainda contou com a presença de alguns amigos próximos, custou cerca de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,78 milhões, segundo a cotação atual. >

No vídeo publicado em seu canal no YouTube, MrBeast explicou o motivo de ter planejado esse momento especial: "Vamos ter os encontros românticos mais caros do mundo, como esta, que inclui todo o parque da Disneylândia só para nós", afirmou ele, revelando os bastidores da gravação.>

O criador de conteúdo ainda destacou que a ideia surgiu por conta da rotina intensa de gravações. "Passo entre 20 e 25 dias por mês gravando vídeos, e não consigo dedicar tempo suficiente com ela. É por isso que quis fazer esse vídeo: para Thea e eu passarmos mais tempo juntos", disse.>