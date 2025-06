TELEVISÃO

João Silva, filho de Faustão, deixa a Band e assina com o SBT

João Silva anuncia saída da Band e estreia no SBT: "Quero continuar crescendo nos meus objetivos"

João Silva , filho do apresentador Faustão, está oficialmente de casa nova. Após três anos na Band, o jovem comunicador de 21 anos assinou contrato com o SBT, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (10) pelo portal LeoDias. A data de estreia ainda não foi confirmada, mas os programas de João na Band continuarão sendo exibidos por mais 30 dias. >

João iniciou sua trajetória na TV aos 17 anos, ao lado do pai, e desde então tem conquistado espaço próprio. Na Band, atuou com autonomia na apresentação de programas, dividindo o comando com Cris Gomes e Renato Limeira Moreira, desempenho que chamou a atenção da nova emissora.>