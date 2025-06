CRÍTICAS À ATUAÇÃO

Paolla Oliveira rebate crítica após receber nota zero em 'Vale Tudo'

Atriz reage a crítica e destaca coragem na exposição artística

Publicado em 10 de junho de 2025 às 06:27

Elenco de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Paolla Oliveira, 43 anos, se pronunciou nas redes sociais após receber uma nota zero da Coluna Play, do jornal O Globo, por sua atuação como Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo. A avaliação negativa gerou repercussão entre o público e colegas de elenco, levando a atriz a se manifestar em vídeo publicado no Instagram. >

"Confesso que me deu uma vontadezinha de falar com vocês", iniciou Paolla, ao comentar a repercussão. Em tom sereno, a artista refletiu sobre os desafios da exposição artística em tempos de alta visibilidade. "A gente se entrega muito, se entrega mesmo. Mergulha fundo, estuda, se desafia, acredita. E ainda assim, não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria", afirmou.>

A atriz seguiu defendendo a construção da personagem Heleninha, que descreve como "uma mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias pra não se perder dela mesma". Para Paolla, esse tipo de papel pode incomodar e gerar reações negativas, mas reforça que continua acreditando na força de sua interpretação. “Que isso não te defina. Porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso”, declarou.>

Colegas de elenco saíram em defesa da atriz. Taís Araújo elogiou a entrega de Paolla à personagem: "Heleninha é das personagens mais difíceis e complexas da teledramaturgia brasileira. Eu admiro muito sua coragem de fazer uma composição arriscada, grande, complexa". Já Malu Galli ressaltou o profissionalismo da colega: "Te admiro muito! A cada dia, te vendo trabalhar, interagir com as pessoas, contracenando com você... você é enorme".>