João Silva comemora 75 anos do pai Faustão com mensagem emocionante: 'Meu eterno ídolo'

Fausto Silva completou 75 anos nesta sexta-feira (2)

João Silva, filho de Faustão, usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para celebrar o aniversário de 75 anos do apresentador. Em uma mensagem comovente, o jovem comunicador exaltou a importância do pai em sua vida e agradeceu a oportunidade de tê-lo como exemplo.>