LARA, filha de Faustão, anuncia álbum e fala sobre desafio de ver o pai fragilizado

Primogênita de Fausto Silva, estreia como cantora com álbum autoral e show em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 13:36

Crédito: Reprodução

Aos 26 anos, LARA, filha mais velha de Faustão, se prepara para dar um passo importante e corajoso em sua trajetória: o lançamento de seu primeiro álbum. Com composições inéditas e um show marcado para o dia 9 de maio, em São Paulo, a artista mergulha de cabeça no cenário musical brasileiro.>

Intitulado "Quase Se Encaixa", o single que abrirá os trabalhos será lançado no mesmo dia da apresentação e marca o início de uma nova fase. "É um álbum no qual me entreguei por completo. Estou animada, vulnerável, mas mais pronta do que nunca", revela LARA, que se apresentará no palco do Na Rotina, na capital paulista.>

Apesar do entusiasmo, o momento também é carregado de sentimentos. A cantora lida, ao mesmo tempo, com a fragilidade do pai, que passou por um transplante de coração em 2023 e outro de rim em 2024. “Ver a saúde do meu pai abalada foi um dos maiores desafios. Encarar essa vulnerabilidade muda tudo dentro da gente”, desabafa.>

Mesmo reconhecendo os privilégios por ser filha de uma figura pública como Faustão, LARA faz questão de afirmar sua autonomia. “Muita gente acha que, por ser filha dele, já sei tudo. Mas a música é um universo completamente diferente. Tenho portas abertas, sim, mas quero ser respeitada pelo meu trabalho e por quem estou me tornando como artista”, afirma.

Ao lado do produtor Alexandre Fontanetti, LARA mergulhou em um processo criativo guiado pela intuição. “Compor é como captar algo no ar, uma frase, uma emoção. É a forma mais pura que encontrei de lidar com o que sinto. Se eu não coloco isso para fora, vira uma energia presa, algo sufocante”, explica.>