NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Zélia implora perdão aos pés de Clarice após revelação (30)

Conflitos antigos vêm à tona e segredos obscuros ganham espaço no capítulo desta terça-feira

O capítulo desta terça-feira (30) de Garota do Momento promete fortes emoções e reviravoltas explosivas. Zélia (Leticia Colin), abalada por seu passado sombrio, toma uma atitude drástica: se ajoelha diante de Clarice (Carol Castro) para pedir perdão. O momento simbólico marca não apenas a reconciliação entre as duas, mas também o início de uma aliança poderosa. >

Juntas, Zélia e Clarice decidem investigar o destino do corpo de Valéria (Julia Stockler), cuja morte ainda envolve mistérios. Determinada a descobrir a verdade, Clarice sai na frente e começa a conectar pistas sobre o possível envolvimento de Juliano no caso. Ela revela a Beatriz e Glorinha que pode ter sido responsável pela morte de Valéria e confronta Juliano sobre o paradeiro do corpo.>