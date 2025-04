RELACIONAMENTO

Fátima Bernardes e Bonner viajam juntos após divórcio: 'É possível e saudável'

Apresentadora celebrou conquista da filha Laura ao lado do ex-marido e defendeu relações saudáveis pós-divórcio

Mesmo após o fim do casamento que durou 26 anos, Fátima Bernardes e William Bonner continuam dando exemplo de respeito e maturidade. Separados desde 2016, os dois mantêm uma relação harmoniosa, e recentemente viajaram juntos para a França para prestigiar a filha Laura, de 28 anos, na cerimônia de encerramento de seu mestrado.>

A apresentadora de 62 anos falou sobre a convivência com o ex-marido e revelou que compartilham momentos importantes como esse em nome da família. “Foi um momento muito bonito. Toda a família reunida para celebrar uma conquista da Laura. É ótimo estar ao lado de alguém que fez parte da sua vida por tanto tempo. Cada história é única, mas, na minha, isso é possível e saudável”, disse Fátima.>

Além de Laura, Fátima e Bonner também são pais de Beatriz e Vinícius, também com 28 anos. A jornalista comentou ainda sobre a nova fase da vida com os filhos adultos e a sensação do chamado "ninho vazio". Segundo ela, o sentimento existe, mas há também um lado positivo nessa nova etapa. >